南俊國際(6584)6月營收受到船期延後影響，為1.8億元，年減4.7％，影響部分將於7月後陸續反映。公司已在6月23日通過申請股票上櫃案，有望在年底前由興櫃轉上櫃掛牌。

雖然6月有訂單遞延，但南俊國際第二季營收5.58億元，年增11.44％，累計上半年營收10.83億元，年增21.4％，今年以來在美系客戶伺服器訂單交貨維持水準下，營收維持高檔表現。

該公司在2017年在中壢購置土地，董事會也通過中壢廠資本支出計畫，將斥資6.15億元興建廠房，預計2024年完工，屆時原本租用的桃園廠生產線將全數移至中壢廠。

原有美系資料中心客戶隨著上游供應問題紓解，出貨恢復正常，但6月遇到運輸小逆風，不過，後續將會認列，並非訂單消失。目前原美系客戶規畫另一條新產品產線第三季量產以及新的美系客戶新訂單第四季量產，都依照原本時程規畫沒有改變，下半年進入傳統旺季，加上匯率仍有利於外銷出口，整體營運有望繳出優於上半年的成績。