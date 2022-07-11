馬光-KY(4139)6月營收0.81億元，年增12.03％；上半年營收4.72億元，年增6.27％。展望下半年，華城基金收入、收購新加坡中醫診所及天津社區智慧醫療旗艦店等陸續貢獻，營收有望逐月攀升，並在第四季衝上單季新高。

馬光-KY今年6月營收年增雙位數，今年以來，除了2月農曆年節因素外，其餘月份都維持在8000萬元以上，單月營收也連續四個月呈現正成長。

對於下半年展望，馬光-KY樂觀看待。今年4月，馬光透過100％子公司新加坡國際管理學院與華晟基金簽訂合作協議，於中新廣州知識城共同打造建立智慧醫療產業基地，華晟基金提供10年將近1億人民幣的醫療教育培訓訂單，今年開始逐步反映在營收上。

在收購方面，馬光-KY收購新康連鎖中醫門診，將協助新加坡馬光擴展骨傷專科，收購案預計在第三季完成，推估8月份開始計入營收，成為下半年營收成長動能之一。

馬光-KY天津社區智慧醫療旗艦店在6月中旬正式開幕，病患量超過預期的1倍以上，計畫年底再新開一間社區智慧醫院。該旗艦店6月開幕、7月將完整貢獻營收，加上假若近期完成收購新康連鎖中醫，8月就可看到效益，馬光-KY營收下半年將是逐月成長態勢，第四季營收創新高可期。