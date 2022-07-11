瑞士的免稅商店零售商Dufry周一宣布，將收購義大利的機場和高速公路餐飲集團Autogrill，希望在旅遊重啟之際，將公司的成長機會擴展到更多國際市場。

Autogrill最大投資人、透過Edizione持股的義大利班尼頓(Benetton)家族，將把50.3%的股份轉移給Dufry，換股比例為1股Autogril兌換0.158股的Dufry。

班尼頓家族的Edizione將成為Dufry的大股東，對Dufry持股比例為20%至25%之間。

Dufry執行長Xavier Rossinyol將繼續擔任合併後公司的執行長，而Autogrill執行長Gianmario Tondato da Ruos將擔任新合併公司的北美業務執行總裁。

隨著新冠疫情限制放鬆，歐洲旅遊業強勁反彈，今年第一季Dufry銷售增長了一倍多。然而銷售金額仍比2019年疫情爆發前水準低上40%。

Dufry在全球的機場、郵輪、港口和其它旅遊地點經營著2200家免稅商店。

Autogrill則在全球的機場經營著139家酒吧、咖啡廳、餐廳，其中80家位在美國；而在歐洲的高速公路也有餐廳經營。

Dufry說，合併後的公司將在75個國家為23億旅客服務，將創造136億瑞士法朗(約139億美元)的營收。