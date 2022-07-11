衛福部長陳時中昨天獲民進黨選對會建議參選台北市長，陳時中隨即在FB成立粉絲團，並發文表示「責任來，我就扛」，願意為台北挺身而出。對此中華民國防疫學會理事長王任賢酸，直到昨天國內每天仍有70多人死於新冠，難道參選就是他扛責的表現？痛批陳時中只願扛民進黨的責，棄百姓的責任而不顧。

王任賢表示，雖然現在國內單日疫情已下降至2萬多例，但每日死亡數仍然高達70多人，國際間Omicron死亡率約萬分之3，以目前國內確診數字推估，單日死亡人數頂多10多位，結果現在卻還有70多人死亡，顯示感染黑數之多。

王任賢分析，現在死亡人數仍如此之高，主要是因為陳時中所設下的就醫障礙，讓很多人到院前就已經死亡，若加上非新冠病患無法就醫而死，超額死亡數字恐更難看，這些人的死，都與指揮中心存在而導致的就醫障礙有關。

王任賢指出，指揮中心的存在，是根據嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，這特別調例原本要在6月30日就終止，卻硬是被民進黨政府修法延長，讓指揮中心存在至今，目的就是要給陳時中舞台，這種作法等同是拿全台灣人民的健康陪葬。

王任賢說，要降低國內新冠死亡率，最好的方法就是回歸流感重症監測系統，讓醫療機構能有序處理，「以前流感發生時，國內死亡率有這麼高嗎？」他也批陳時中「只會扛民進黨的責任」，面對老百姓交付的責任卻拍拍屁股走人，「難道現在是民進黨比全體國人都還大？」