今年分科測驗第一科考物理科，補教老師表示，這份題目與大考中心公布的參考試題差異非常大，而且出現「拉格朗日點」及「近軸光線」等課本未出現的名詞，加上計算偏複雜，因此是史上最難，將造成以後考生更不想報考分科測驗。

補教老師邱博文表示，今年物理科試題實在考得太過靈活，與大考中心公布的參考試卷差異很大，預估考生會考得很慘，以滿分100分計算，可以考60分算不錯，考70分以上就可以得到60級分滿級分。

邱博文說，第19題到21題題組題，考詹姆士韋伯太空望遠鏡觀察太陽與地球系統的質心運動的議題，提到「拉格朗日點」，這在課本中從未提到過，考生要重新了解，加上計算有點複雜，因此許多考生可能直接放棄。

此外，第10題考在失重的太空上，水滴與空氣泡形成同心圓球透鏡的議題，提到「近軸光線」這個名詞。邱博文說，「近軸光線」在教科書裡面也沒有提到，考生看到可能會愣住，不知如何下手。

邱博文表示，第22至24題題組題，要考生進行3位數除以3位數的計算，在沒有計算機情況下，這是很麻煩的一件事；第15題考磁場垂直指入紙面的議題，要用積分才能算出答案，但在高中數學未教到積分。

邱博文指出，今年物理科試題，僅前面7題是基本題，其他題目則不好寫，加上非選擇題的計算都很複雜，很多考生會被考倒。去年指考物理科頂標66分，預估今年將不到50分，而且低分群的考生擠在一起，不容易分出高下。