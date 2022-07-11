經過與飼主耐心溝通後，飼主終於同意由動保處協助搬遷、安置三合院內飼養的犬貓。（動保處提供）

新泰塭仔圳點交作業全數完成！新北市塭仔圳市地重劃案，最後1間拆遷戶於今年5月順利搬遷，該戶的三合院內103隻犬貓也在動保處的協助下，移至飼主指定的民間狗場安置，讓飼主終於同意拆除，使點交、拆遷作業順利進行，而在「犬隻安置專案」期間，共協助安置194犬隻。

為妥適照護塭仔圳重劃區內的動物，動保處在去年開始實施「犬隻安置專案」，每週4天由公職獸醫及動保員一一拜訪每間廠家，出勤計 472人次 、255車次，2年時間協助445犬隻植入晶片，並施打狂犬病疫苗注射，要求廠家搬遷須帶走寵物，讓街頭無棄養動物。

不過在重劃案推動過程中，其中一戶三合院內共飼養103隻貓犬，加上產權複雜，使飼主一度不願配合搬遷，然而院內環境髒亂，這些犬貓雖然活動正常，但大多有皮膚疾病，為使動物能得到妥善的照顧與治療，新北動保處偕同地政局人員耐心與飼主進行長時間溝通，最後終於讓飼主同意由動保處協助遷移三合院內所有犬貓。

動保處表示，在協助搬遷、安置的的犬貓中，其中其中一隻狗「小黃」脖子有嚴重外傷，飼主表示「小黃」是被另一隻黑狗咬傷脖子，由於牠無法讓人靠近帶去送醫，因此小傷口2年後擴大成一大片傷口。在動保處要求下，飼主同意由中和動物之家進行醫療。

「小黃」經中和動物之家治療，由駐區獸醫黃繼霆進行檢診，其脖子傷口長約20公分、寬約5公分，雖然先前傷口有縫合，但感染情況嚴重無法癒合。 黃繼霆檢視後，改以清創換藥及給予抗生素方式，改善傷口感染情況並慢慢癒合，經過1個半月治療後，終於讓2年的傷口癒合。「小黃」於6月中送回安置，飼主十分感謝動保處協助治療。

地政局補充，該戶飼主與100隻狗、3隻貓住在塭仔圳重劃區內的一棟三合院內，由於三合院是飼主的爺爺過世後所遺留的財產之一，多達30人擁有繼承權，家族間對於繼承的持分比例尚未達成協議，因此拆遷的補償費、救濟金、自動拆遷獎勵金等，無法全部發放給飼主及其家族成員，尚無法發放的部分已經辦竣保管作業，待全體共有人達成協議後，再依其協議內容發放。

養犬戶飼主因家族間的繼承權問題一度拒絕搬遷，地政局亦考量飼主飼養多達103隻毛孩，搬遷前須尋找可以妥善安置毛孩的民間狗場，一年多來持與動保處協力，持續與飼主溝通協商、協助尋找適合狗場，最後在今年5月順利完成搬遷。