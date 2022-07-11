綠委何欣純快篩確診 自曝身體狀況 12:532022/07/11 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 民進黨立委何欣純今（11日）透過臉書證實，早上快篩結果為2條線確診。（報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨立委何欣純今（11日）透過臉書證實，早上快篩結果為2條線確診，目前身體狀況還可以，只有輕微症狀，最近幾天與她接觸過的好朋友，也請注意健康，此外，若無法參與行程也請多見諒。 兒確診高燒40度 陳時中參選激怒「統神」：400萬例也無所謂！ 整連半數確診 綠委批軍營成病毒培養皿 2月前才同框愛妻曬大肚照 KID今甜蜜證實：我們的小野人 #新冠肺炎 #台灣 #何欣純 #臉書 #證實 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 線上廣告兩樣情 谷歌TikTok續強、臉書喊痛 04:102022/07/10 全球財經 清冠一號公費對象緊縮 衛福部：認定標準改採感染風險 13:382022/07/10 生活 台東食物銀行募5千劑快篩 轉送弱勢 04:102022/07/09 地方新聞 何如芸確診流鼻血又耳鳴 接受粉絲小秘方：快變檸檬樹 15:562022/07/10 娛樂 超辣女星突爆肥一大圈 就醫驚「子宮長血瘤」哀嘆：月事沒正常來 00:202022/07/10 娛樂 台中Novavax今開打 嬰幼兒莫德納22日接種 04:102022/07/09 地方新聞 分科測驗登場 首科開啟32間隔離試場、61名確診生應考 11:082022/07/11 生活 竇智孔怒控夏克立罪狀 認了「下課粒垃圾」是聲援黃嘉千 17:302022/07/10 娛樂 黃奕儒足不出戶避免確診 合唱麋先生聖皓掀高潮 18:402022/07/10 娛樂 台電設備出包！后里3654戶停電 民眾湧臉書哀嚎：熱爆 15:112022/07/09 生活 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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