新北市立淡水古蹟博物館將於7月16日下午4時至5時，在暱稱為小白宮的前清淡水關稅務司官邸舉辦「光音淡水－白宮牛仔瘋派對」，派對期間只要民眾裝扮成西部牛仔或有牛仔元素的衣服、帽子、鞋子或配件等即可免費入館，不論是西部牛仔裝、勁辣牛仔褲或是可愛牛仔裙通通都能來狂歡，派對還特別邀請帥氣十足的騎警隊來助陣，在古蹟嗨起來！

淡水古蹟博物館在本周末即將登場的牛仔派對，屆時符合裝扮資格者再加入本館粉絲專頁或追蹤IG可贈1張抽獎券，將送出價值1000元至3000元不等的美式餐廳餐劵5張；這場派對除了主題裝扮外，還邀請新北市政府警察局騎警隊、歌手Aivee Hsu徐悠語及吉他演奏家Andy Ferris前來演出美國鄉村風格音樂，猶如一秒到美國，替整場派對增添氣氛。

另外，場場秒殺的「音悅遊艇賞古蹟」將於7月13日中午12時開放搶購7月31日的情人節場次，有別於前2場的遊程，船上將會有浪漫的布置，一路飽覽百年古蹟與河岸兩旁的美景，還能在船上欣賞無敵夕陽美景，想要提前與伴侶共度佳節的朋友，千萬不可錯過最後一場的包船行程，每人收費300元，每船限量40位，額滿為止。

淡古館長黃麗鈴表示，今年是淡水開港設關160周年暨馬偕來臺150周年，除了搭配年度主題及文化節慶推出的特展活動外，接下來7月23日、7月30日連續兩週六將在淡水紅毛城分別舉辦「好景聲動野餐趣」及「古堡DJ夜店趴」主題活動，有興趣參與的人可上主題網站www.wharf-velous-tamsui.com查詢

另外也特別提醒，本活動配合中央流行疫情指揮中心防疫規範進行滾動式調整，參與活動者需配合量測體溫、手部酒精消毒及全程佩戴口罩等。