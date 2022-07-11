民進黨確定由前交通部長林佳龍出戰新北市長，外界好奇未來是否將由基隆市長林右昌擔任競選操盤人。對此，林右昌表示，全力輔選立委蔡適應接棒，北北基是首都生活圈，會全力支持、深度參與。

林右昌認為，新北市選戰，是2022與2024二合一的選戰，將是首都圈主戰場，大家一定要跳脫派系思維，全黨團結，才能讓新北市民感動與支持。他指出，新北市已經不是林佳龍個人的選戰，而是府院黨、中生代、在地立委、議員候選人，以及所有廣大支持者大家共同的戰役。

林右昌說，「歷史經驗與教訓告訴我們」，當汲汲算計派系與個人利害時，只會為民進黨帶來失敗；反之，跳脫派系與個人利害思考時，民進黨就能團結感動人民，贏得勝利。

他強調，會坐鎮基隆市，全力輔選讓蔡適應順利當選接棒，北北基是首都生活圈，新北市與台北市的選戰也會全力支持且深度參與。此外，將分享「綠色執政、品質保證」的「基隆經驗」，給全國各縣市民眾，讓大家了解如何將一個負債爆表、全國滿意度調查最後一名、被國民黨執政60年搞爛掉的基隆，在短短8年內脫胎換骨找回城市光榮。