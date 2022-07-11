美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天訪問日本，在跟日本首相岸田文雄會談時，對前首相安倍晉三遭槍殺身亡表達哀悼之意，也盛讚安倍任內將日美關係提升到新層次。

安倍晉三8日到奈良市為自民黨參議員候選人佐藤啓站台時，遭槍手持改造槍枝槍殺身亡，震驚日本及國際社會。

日本放送協會（NHK）報導，布林肯受美國總統拜登指示，為表達對安倍哀悼之意，今天上午到訪日本，與岸田在首相官邸會談10分多鐘，會談中代表美國政府表達哀悼之意。

布林肯說，安倍是堅強日美同盟的擁護者，也宣示「自由且開放的印度太平洋」願景，在強化日本與美國等同盟國的合作留下重大功績。

岸田說，對布林肯親自訪日及拜登透過電話表達慰問等美方溫暖情意，由衷表達感謝之意。

岸田說，絕不容許在作為民主主義基礎的選舉過程中，發生這樣卑劣的暴行，身為日本首相會在不屈服暴力堅守民主主義的同時，繼承安倍遺志努力更加強化日美同盟關係。

布林肯會後受訪時說，「我們感到非常悲傷」，安倍任內將日美關係提升到新層次，是具有罕見願景及實踐能力的人，「我站在這裡是因為我們不僅是同盟國，也是日本的友人」，願意盡力對友人所受創傷提供協助。

布林肯表示，此行也帶來拜登要給安倍遺族的信件。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1110711