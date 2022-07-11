新竹市前市長林智堅中華大學碩士論文爭議未平，新竹科學園區管理局聲明擁有委託案智慧財產權，但卻遲未有任何動作，國民黨團今召開記者會要求科技部依法向林智堅提出侵權告訴，否則國民黨不排除對相關官員提出圖利告訴。

國民黨立委費鴻泰表示，當蔡英文總統不在乎因為疫情死了7000人，不向亡者家屬講一句辛苦了，反而在林智堅臉書上留言說辛苦了，還講說別人對他潑髒水，根本毫無檢討、羞恥之心。

費鴻泰說，是台大教授的政務委員張景森說「碩士生一定要寫論文嗎？這是落伍迂腐的」教育部對林智堅論文抄襲案的態度，竟然是「審慎研議」，國人還能夠有什麼期許嗎？民進黨發言人、新竹市議員、中華大學董事長李妍慧居然在林智堅臉書上留言「加油」外界又怎麼寄望中華大學能夠客觀、公正處理林智堅的論文抄襲案？

費鴻泰痛批，躲在暗處不敢見人、號稱在美國的教授的翁達瑞，他居然聲稱碩士生抄襲算作弊，沒到違反學術倫理的地步，就算林智堅真的抄襲，也不用到大砲打，這是多低下的標準，而翁對柯智恩、高弘安講法就不一樣，「他心臟一定是黑的」。

費鴻泰表示，當國家最高權力的總統表態力挺林智堅，「你認為教育部、檢察官、中華大學和法院會用什麼態度來查？」，他不是瞧不起中華大學，但已對中華大學沒有期待﹔現在是期盼台灣最好、有超過百年歷史的台灣大學會用什麼態度，抗衡手上有絕對權力的總統。

國民黨團總召曾銘宗表示，林智堅中華大學的論文抄襲是事實，而民進黨卻不斷在模糊焦點，論文侵權是法律問題，中華大學的教授聲明，林智堅在指導下做研究，但林智堅是用什麼名義參與研究？是否為研究助理？有無領薪水？請中華大學出面說清楚。

曾銘宗說，根據竹科與中華大學的委辦合約，清楚說明即使林智堅是研究助理，都要取得竹科的書面同意，林智堅未經竹科書面同意使用論文內容，這明確是侵權行為，非常明確不容狡辯，依照《刑法》第131條公務員圖利罪規定，可處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金。

曾銘宗強調，國民黨團要求科技部依法向林智堅提出侵權告訴，若科技部不提出，國民黨團不排除對相關官員提出圖利告訴，而論文抄襲是事實問題，侵權是法律問題，但民進黨操作成正稕題，呼籲民進黨不要模糊焦點，事實就是事實，法律就是法律，政治問題歸政治。