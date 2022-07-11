面對愛情時，多數人都是因為被對方的特質所吸引，並在感受到對方真心之後義無反顧的投入其中，不過《搜狐網》運勢專欄卻點名3大星座極度缺愛，即使身邊有了另一半，依舊會尋找備胎，相當不知足。

▍雙魚座

雙魚座是典型的浪漫主義者，對於感情抱持著許多不切實際的幻想，雖然和另一半的相處之中，他們也能感受到對方的真心，但是對方若沒有辦法完全將雙魚座對愛情的幻想一一實現，這時的雙魚就會忍不住尋找備胎，滿足自己對愛情的期待，讓另一半很受傷。

▍獅子座

獅子座的備胎通常不是自己主動招惹的，因為天生的王者氣質和霸氣形象，獅子座總能輕易擄獲他人芳心，即便已經擁有另一半，但身邊依舊圍繞著眾多追求者。不過獅子座會因為享受外界傾慕的眼光，而不願意和異性保持距離，甚至還會和對方曖昧，傷人傷己。

▍射手座

射手座幽默風趣，很容易和異性打成一片，不過因為不懂得避嫌，即便擁有了另一半，還是會撩撥身邊其他異性，搞得對方春心蕩漾、臉紅心跳，射手們甚至不覺得此舉有何不妥，一切只是因為好玩，殊不知另一半在這段感情中愛得提心吊膽，嚴重缺乏安全感。