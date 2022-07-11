吳鎮宇和一幫小朋友一起拍片，過程都非常有耐心。（華映提供）

許鞍華曾獲得威尼斯影展終身成就獎的肯定。（華映提供）

由香港7大導演聯手合作執導的《七人樂隊》，集合洪金寶、許鞍華、譚家明、袁和平、杜琪峯、林嶺東及徐克，合奏出一個情懷滿溢的香港故事。其中由許鞍華執導60年代的故事《校長》，由金馬影帝吳鎮宇挑戰從30歲演到70歲，還要面對一群沒有演戲經驗的小朋友，考驗演技也考驗耐心。

許鞍華曾獲得3座金馬最佳導演獎的肯定，更在2020年獲得威尼斯影展終身成就獎的肯定，是世界第1位獲得此榮耀的女導演，執導的《女人四十》讓蕭芳芳拿下柏林影后，《桃姐》則讓葉德嫻在威尼斯封后，電影成就極為亮眼。

《七人樂隊》是向香港電影黃金年代致敬，但許鞍華回憶那個時光，很坦誠的說：「其實我是很不適應那個黃金年代的，那時1個導演1年至少要拍2部戲，收入是非常好，但我根本找不齊工作人員，他們1人可能接了7部戲，演員也是如此，而我只是敢怒不敢言啊！」

在《七人樂隊》中許鞍華聚焦於60年代，在天台上的小學校長為教育努力的心情，也隱隱藏著1段深埋心中的愛情故事，「我覺得這樣的愛情很能代表早1代人對感情的含蓄表達，很有溫情，所以決定拍這個故事。」吳鎮宇2000年以電影《鎗火》獲得金馬影帝，演技出色，而《校長》是他與許鞍華首次合作，扮演校長，香港女星馬賽則是演出和他心意相通的女老師，而金馬獎最佳男配角袁富華也客串演出長大後的學生。

現場還有群沒有演戲經驗的小朋友扮演小學生們，因為在拍每1個鏡頭前，許鞍華都要細心向他們解說劇情，吳鎮宇也會陪著他們採排，有些時候，小朋友還是無法理解拍攝要求，吳鎮宇非常有耐心，以小孩們能明白的方式去解釋和指導演出，盡顯父愛。

吳鎮宇還要挑戰從30歲演到70歲，演技跨越40年，為此特別花很長的時間弄白頭髮，化上老妝，展現影帝級演技的層次感，1場年老時回首往日與王老師相處的點滴而落淚的場景，演得讓人揪心，成功演活年邁的校長。