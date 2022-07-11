現年44歲的本土劇女星陳小菁，擁有甜美外表與清新氣質，過去曾在電視劇《炮仔聲》及《天之驕女》中展現自然又精湛的演技，讓她獲得大眾矚目，近日又在8點檔連續劇《一家團圓》中飾演「葉家表嫂」使人氣再度飆升。而穿搭風格一向優雅、氣質的她，近日突然在臉書粉絲團上公開一系列性感內衣照，大方展現火辣身材，讓不少粉絲全看了大吃一驚。

陳小菁近日在連續劇《一家團圓》飾演與苗可麗、何依霈母女水火不容的「葉家表嫂」，3人只要一登場就會掀起如機關槍掃射的激烈對罵，讓觀眾看得十分過癮，也對她們的演技印象深刻。但沒想到陳小菁除了演戲精湛外，還有個深藏不露的好身材。

近期陳小菁隨著人氣飆漲，廣告、代言也紛紛找上門，日前她便接下知名塑身衣品牌的廣告，並為其拍攝一系列形象照，在公開的照片中只見她穿著黑色及灰色馬甲塑身內衣，坐在椅子上大方展現飽滿雙峰與凹凸有致的身材曲線，令《團圓》何依霈看到後忍不住表示「表嫂！妳犯規啦」，網友們也紛紛留言「超美的」、「漂亮的身材和完美的臉蛋真是個好比例」、「整個好美」、「穿這樣更美麗了，曲線畢露」、「小菁真是性感到讓人想多看幾眼」、「質感好棒」、「超正超美」成功掀起網友熱烈討論也獲得一致好評。