桃園市長參選人林智堅「論文門」事件延燒，前台北市長郝龍斌痛批，民進黨為了選舉政治操作、不顧學術倫理，是國家級的傷害，若林智堅抄襲事件最後被以政治操作弭平，「那台大可以關門了！」目前本案已進入學術倫理審查階段，並台大社科院蘇宏達院長喊話，為台大加油。

郝龍斌指出，「文字一樣就是抄襲。連錯字都一樣。這不是抄襲什麼是抄襲？」學術研究重視原創性及獨立思考，連錯字都沒有看出來，表示連想都沒想過，哪來的獨立思考和原創性？

郝龍斌表示，此事不只是民進黨為選舉政治操作不顧學術倫理，更傷害台灣大學及中華科技大學兩所學校，這不只是台灣學術倫理大問題，更是『國家級的傷害』，會變成國際間學術的大笑話。若事件最後被民進黨以政治操作將它弭平，林智堅還能繼續選下去，那台灣學術界在國際上蒙羞，「台大可以關門了！」

郝龍斌強調，兩篇論文90％都一樣，教授不來把關，學校居然也給他學位，這是很嚴重的事情，此事讓國發所畢業生論文價值遭人質疑，不僅對國發所學生造成傷害，也傷害了台大師生及校友。台灣大學目前已經組成學術倫理獨立審查委員會，預計兩個月就會有明確結果。