恒生綜合指數與恒生中國企業指數11日迎來重大調整。根據香港恒生指數有限公司6月30日的最新指數調整公告，從11日起剔除9家公司，包括世茂集團、佳兆業集團、彩生活、融創中國、火岩控股、中國恒大、中國奧園、奧園健康和恒大物業。除了火岩控股外，其他8家均為大陸地產物業類成份股。

恒生指數公司表示，此項調整基於上述成份股公司在港交所上市的股份持續停牌，按照恒指編算規則，證券連續停牌超過3個月則不符合恒生系列指數候選資格。故上述成份股將於7月8日收盤後以系統最低價格（即0.0001港幣）剔除。這些變動將於7月11日起生效。近兩日，已經基金公司將部分相關公司估值大幅下調。

上海證券報報導，業內人士表示，這8家地產及物業公司均出現了「股票停牌＋未發佈2021年年報」，使投資者無法準確掌握這些企業的經營狀況。此外，恒生中國企業指數剔除融創中國，納入嗶哩嗶哩，成份股數目維持在50檔。

深圳證券交易所11日公告，因恒生綜合大型股指數、中型股指數、小型股指數實施成份股調整，港股通標的證券名單也從11日跟進調整。包括世茂集團、佳兆業集團、融創中國、火岩控股、中國恒大、中國奧園和恒大物業均被調出。此次被調出的名單中有6家地產公司，目前這6家地產公司還未披露2021年經審核的年報資料情況。