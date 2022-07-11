全台最大即時外送平台foodpanda今（11）日公開年度外送手搖飲數據，手搖外送大戶降落台中，年訂超過600次榮登冠軍。而全台最愛喝無糖手搖的城市跌破眾人眼鏡，竟然是被戲稱「連空氣都含糖」的台南市。而「微糖」則是最多消費者喜愛的甜度選擇，獲全台超過四成消費者青睞。foodpanda也同步公開熱門配料與果茶組合，整個七月foodpanda更送上手搖飲料專屬折扣，只要訂購指定飲料店家，滿額輸入指定優惠碼就能獲得8 折優惠。

說到台灣最愛吃甜的城市，多數人都會答出「台南」，台南的手搖飲料更被戲稱沒有全糖以外的選項。不過foodpanda數據顯示台南人訂購飲料外送時，選擇「全糖」與「少糖」（八分糖）的比例相加不到5％；反而無糖手搖飲料數量佔超過三成以上，比例更是北中南三地最高，相當於每三個人就有一人點無糖，令人大呼不可思議！相比之下，最常選擇全糖的城市則是台北市，比例高達台南的兩倍。或許在生活步調與壓力更大的台北，來上一杯甜度滿點的手搖飲料，才能有效撫慰人心。綜觀全台數據，「微糖（三分糖）」是最多台灣人訂購手搖飲料時的甜度選擇，佔比超過四成以上。在喝手搖飲料時，消費者多少都會有點小小的罪惡感，而微糖正是說服自己開懷暢飲的好藉口。

手搖飲料在全台都廣受歡迎，但哪裏才是最愛手搖飲料的城市呢？foodpanda大數據發現，過去一年台中市的飲料訂單佔全台約兩成，相當於每5 單飲料訂單，便有1 單是送至台中人手上！第二名至四名則由新北市、桃園市、台北市、高雄市拿下。此外據foodpanda統計，訂購飲料最多次的消費者也正好位於台中市。該消費者過去一年訂購外送手搖飲超過600次以上，相當於每天都訂將近2 次飲料，是個貨真價實的手搖飲料控。

foodpanda同步分析全台手搖飲料訂單數前1 ％的消費者訂購習慣，發現這些手搖大戶們年度訂購飲料外送次數遠甩一般人，年均達百次以上！進一步分析訂購喜好發現，與多數消費者愛喝珍珠奶茶、紅茶拿鐵等調味茶相比，手搖飲料大戶們更喜歡純茶品項如青茶、烏龍茶與紅茶。與添加鮮奶、水果或其他配料的品項相比，純茶更能品味回甘韻味與茶香，滿足飲料老饕的味蕾。

手搖飲料除了茶飲主體外，各種美味的配料更有著畫龍點睛的作用。foodpanda首度公開手搖飲料前五大熱門配料，第一名毫無意外地由「珍珠粉圓」奪下！身為手搖飲的靈魂配料，各式珍珠粉圓在foodpanda上的加點次數始終居高不下，甚至遙遙領先第二名達四倍以上，是真材實料的配料霸主！熱門配料前五名除珍珠粉圓外，分別為椰果、布丁、仙草凍與芋圓，都是具有飽足感與咀嚼感的配料選項，顯見台灣人不只把喝手搖飲料當成單純解渴，更兼具點心、下午茶與消夜的功能，吃飽、喝足雙重享受一次滿足。

台灣素有水果王國的美稱，將各式美味水果加入手搖飲料中，是對抗炎夏的上上選。foodpanda觀察最常訂購的水果茶類品項排名，找出最常加入茶飲的水果包含：檸檬（檸檬冬瓜茶、蜂蜜檸檬）、梅子（梅子綠茶）、百香果（百香綠茶）、柳橙（柳橙果茶）與金桔（金桔檸檬）。這些水果的共通特色是口味偏酸且香氣十足，與各式茶飲交融後酸中帶甜，消暑解膩一杯搞定。

foodpanda七月祭出整整一個月的手搖飲料專屬優惠，全台超過千間知名飲料門市共襄盛舉。即日起至7 月31日每日14：00至 18：00，訂購指定人氣飲料店家滿250元，輸入專屬優惠碼【七月暢飲】便能享有8 折優惠，單筆最高折抵$60，每人可用3 次。