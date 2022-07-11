年代電視集團在今（9日）頒布2項重要人事任命案，【年代網際事業股份有限公司】聘任嚴智徑先生擔任總經理；【壹傳媒電視廣播股份有限公司】聘任余朝為先生擔任總經理。
年代集團董事長練台生表示，兩位新任總經理資歷完整，為集團未來成長之重要推手，將共同整合集團資源，創造並提升集團整體經濟效益。原【壹傳媒電視廣播股份有限公司】總經理陳守國因屆齡退休轉聘任為顧問，未來仍會繼續協助集團發展。
年代電視集團在今（9日）頒布2項重要人事任命案，【年代網際事業股份有限公司】聘任嚴智徑先生擔任總經理；【壹傳媒電視廣播股份有限公司】聘任余朝為先生擔任總經理。
年代集團董事長練台生表示，兩位新任總經理資歷完整，為集團未來成長之重要推手，將共同整合集團資源，創造並提升集團整體經濟效益。原【壹傳媒電視廣播股份有限公司】總經理陳守國因屆齡退休轉聘任為顧問，未來仍會繼續協助集團發展。
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