許小姐（中）分享治療過程，想到艱辛之處，不禁放聲大哭。（陳淑娥攝）

光田綜合醫院院長陳子勇發表脊髓損傷幹細胞治療成果。（陳淑娥攝）

許小姐（中）已能靠輔具站立。（陳淑娥攝）

脊髓損傷造成的癱瘓，讓許多患者終生需倚靠輪椅生活，光田綜合醫院全力發展脊髓損傷幹細胞醫療，成功讓下半身全癱的鍾先生及許小姐回復感覺。20歲許小姐現身說，接受「間質幹細胞治療」後，短短3個月，在輔具幫助下已能站立移動。光田醫院指出，這是國內2018年特管法通過脊髓損傷治療後首批成功案例。

光田綜合醫院去年獲衛福部核准計畫後，全力發展脊髓損傷幹細胞醫療，透過「自體骨髓間質幹細胞療法」，讓原本脊髓損傷患者，也有機會擺脫輪椅。今日上午發表近半年來脊髓損傷幹細胞治療成果，包括院長陳子勇、尖端醫董事長蘇文龍出席，患者許小姐也現身說法。

該院分享2名成功案例，29歲鍾先生去年3月施工時意外從高處跌落，造成胸椎第8節處出現彎曲伸展型骨折，肚臍以下全癱；20歲許小姐去年4月車禍造成胸椎第11節處骨折滑脫，會陰以下全癱，二人在ASIA脊髓損傷程度皆為A級，不但日常生活需靠輪椅活動，感覺功能也完全喪失。二人分別在今年初3月及4月，陸續接受「間質幹細胞治療」後，原本完全無知覺的下半身，已開始回復感覺。

許小姐說，她先在高雄開刀復健，後來北上至光田醫院進行「間質幹細胞治療」後，短短3個月，就讓「感覺」回來了。不過，當她想到一個傷口被挖3次及治療復健之口，不禁痛哭落淚，但她卻堅持不放棄治療與復健，在輔具幫助下已能站立，沒想到進步可以這麼多。

陳子勇說明，患者從完全無知覺到漸漸有感，意味著原本完全受損的脊髓神經及沉睡的神經細胞，已獲得刺激、修復並開始傳遞訊號。所謂的「間質幹細胞治療」，是從患者體內取出骨髓幹細胞，再經由專業的實驗室培養放大，等增量後，再以精準定位注射的方式，打回患者體內，讓癱瘓者原本的脊髓慢慢再生長。

致力於脊髓損傷研究的陳子勇指出，幹細胞療法要配合的條件很多，尤其從神經學領域來看，神經受損愈久愈難修復，3個月以內是最佳治療時機。此外，神經修復是一條漫長之路，而要回復神經與肌肉記憶，還需要搭配長期的復健與其他輔助療法，才能有成效。

陳子勇說，在診治過上萬例經驗中，過去脊髓損傷患者最大的困境，是被判定癱瘓後，除了倚靠輪椅，就再無醫療介入的可能，這也讓患者的身心機能特別容易退化。「對於脊髓損傷的患者來說，除了無法行動外，更棘手的是生理機能的衰退，除了全癱導致肌肉萎縮、感覺喪失及大小便功能失常外，甚至容易產生褥瘡、內臟器官功能不佳等問題。」

陳子勇建議，特管法規定全癱才能進行幹細胞治療，且要滿6個月後，希望未來可以爭取縮短時間，把握最佳治療時機。

尖端醫董事長蘇文龍認為，目前再生醫療的應用範圍十分廣泛，脊髓損傷只是其中的一環，「間質幹細胞有修復受傷組織的特性，目前除了脊髓損傷外，也被用來治療退化性關節炎、免疫系統疾病等等，可以說是一項劃時代的醫療技術。」