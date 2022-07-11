北台灣最大市地重劃案，塭仔圳重劃區相關作業正如火如荼進行中，隨著區內最後一棟三合院在5月份同意拆除後，區內拆遷作業可說接近百分之百完成，地政局表示，目前區內僅剩2棟建物保留部分建築體，作為工地材料暫時放置場所，由承包商管理當中。

地政局表示，該戶的三合院飼主，為屋主爺爺過世後所留下的遺產之一，但因擁有繼承權的人數高達30人，使得家族內對於繼承的持分比例尚未達成協議，加上院內飼養100隻狗及3隻貓，也讓飼主為了犬貓的安置問題不願配合搬遷，最後經由動保處協助下，解決犬貓安置問題，才讓飼主點頭同意拆除，並在5月份順利完成搬遷。

至於該戶拆遷的補償費、救濟金、自動拆遷獎勵金等，因該戶家族內部尚未完成繼承持份比例的協議，所以暫時無法發放給所有家族成員，目前相關款項已完成保管作業，待該戶全體成員達成協議後，地政局會依其協議內容再行發放。