從救護車上行車紀錄器可以看見，前方車流已經往兩側禮讓，但該輛休旅車依然阻擋在前。（救護車業者提供／李奇叡新北傳真）

新北市新店區一家民間救護車公司近日出勤載送病患時，竟遇上一輛休旅車阻擋在前，後續還一路尾隨，直到跟不上車流才消失。至於該車動機為何，目前尚不明確，但駕駛一連串的違規行為，已得為此吃上多張罰單，救護車駕駛也無奈表示，只希望民眾不要熱心過頭。

新店順新救護車公司9日早上9時許，接獲勤務通知，於板橋長江路有名癌末病患，出現意識不清、心律不整的狀況，需盡快送醫治療，故救護車一路鳴笛，希望在最短時間內，將其緊急送往台北榮總就醫。

救護車駕駛吳俊宏指出，行經環河北路一帶時，突然出現一輛休旅車，聽見鳴笛聲不但沒有避讓，反倒是不斷向前加速，阻擋去路，待救護車超越後，還一路緊隨、闖紅燈，甚至在百齡橋違規開上機車道，彷彿就是在跟救護車「競速」。

當時也在車上的救護技術員陳哲詳說，患者當時情況緊急，還動用供氧器具，但休旅車卻一路緊跟，十分危險，幸好最後行駛至台北市士林區兒童新樂園一帶時，因車流量較大順利甩開休旅車，也將患者即時送抵醫院救治。

據了解，該輛休旅車一路違規，除了不立即禮讓救護車，還違法裝設警示爆閃燈、闖紅燈、未依燈號左轉、任意切換車道以及違規行駛機車道，至少得吃總額1萬5000元以上的罰單。

吳俊宏表示，不知道休旅車是不是為了協助「開道」，才會一路緊跟，但他的訴求很簡單，就是希望民眾不要熱心過頭，而家屬也不認識休旅車駕駛，不知其動機為何，確切狀況仍待警方進一步釐清。