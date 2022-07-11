國民黨苗栗縣長人選陷入僵局，目前傳出黨主席朱立倫本周日17日將南下苗栗，欲把苗栗縣黨部接手回歸黨中央，此舉，也讓表態參選到底兼任縣黨部主委的苗栗縣議長鍾東錦不滿，他11日受訪提到，這些都是地方傳言，他不願隨之起舞，等黨中央有正式決定後再表達他個人意見。

國民黨中央有意讓黨徵召的縣長參選人謝福弘進駐縣黨部，並想拔掉鍾東錦的黨部主委一職，其態度強硬想整合地方，讓謝福弘拚年底選戰。

對此，鍾東錦回應，他目前都沒有接到任何通知跟消息，這些都只是傳聞，他不願隨之起舞，或是評斷任何意見，黨內周3要召開中常會，若有任何決策，現在都口說無憑，他也深信朱主席是有情有義之人，會給他一個尊重。

鍾東錦表示，若屆時黨部主委被拔，他對黨中央決策給予尊重，先前也表示過，黨想接手縣黨部他沒意見，但要給他尊重，而不是呼攏帶過。

地方藍營也為鍾東錦抱屈，認為鍾身兼黨部主委，不曾向黨中央要求過什麼資源挹注，平時志工、黨部經費等等幾乎都是鍾一手包辦，鍾東錦出錢出力，如今黨中央喊要接就接，實在是不合情理。