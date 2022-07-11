林姿佑（左）、小亮哥結婚多年。（衛視中文台提供）

周宜霈（右）不商量就直接訂結婚登記日，害老公阿廖師（左）求婚計畫差點泡湯（衛視中文台提供）

阿廖師（左起）、周宜霈、曾國城、宇珊、巴鈺、林姿佑、小亮哥。（衛視中文台提供）

衛視中文台《一袋女王》日前錄影邀請小亮哥、林姿佑、周宜霈與阿廖師兩對夫妻，分享夫妻間不商量差點變成豬隊友；林姿佑為了一家四口出國玩的旅費，擅自主張把家裡金飾拿去小亮哥長輩開的金飾店賣光光，害得對方遇到小亮哥，還問他家裡最近怎麼了，是不是賭博輸了錢，讓小亮哥尷尬不已。

小亮哥說40歲時跟林姿佑結婚時特地買了加大雙人床，為了避免捲被子感冒，兩人各自有一床棉被，小亮哥的是自己蓋了多年的棉被，他眉飛色舞說這床棉被11斤重，而且是真正手工彈棉花彈出來的，睡起來很厚重紮實很是舒服。有一天小亮哥心愛的棉被不見了，原來是被林姿佑拿去丟了換成蠶絲被，原本11斤重棉被變成1斤半，讓他超不習慣，氣到整整兩個禮拜睡不好；小亮哥說後來自己也妥協新棉被，沒想到過沒多久換成枕頭不見，這讓小亮哥更火大，因為不只是枕頭高度問題，更重要的還是有他習慣的枕頭味，這次害得小亮哥一整個月沒法睡，對此林姿佑表示棉被舊了有塵螨，枕頭舊了支撐度就不好，至於為何不先跟小亮哥商量討論？林姿佑直接回說：「不用討論，就換新的就好了」，讓曾國城聽完氣得差點想打她。小亮哥哀怨的說這個情況在林姿佑變成購物專家之後更嚴重，從此他就得一直適應不同的棉被跟枕頭，完全變成林姿佑的試驗品。

不過更嚴重的是，有一年小亮哥、林姿佑帶著當時才小四、小二的2個兒子一起去日本環球影城玩，小亮哥想說一家4口五天四夜玩下來近20萬，當時還是全職家庭主婦的林姿佑每個月都是跟小亮哥拿生活費，但這次出國玩林姿佑竟然完全沒有找他要錢，小亮哥好奇一問，林姿佑才回他說是把小孩滿月和周歲時收的金鎖片，還有兩人結婚後戴不到的金戒指、金飾全部賣掉，而林姿佑賣金子的那間金飾店老闆還是小亮哥爸爸的朋友，是他的長輩。後來有一次小亮哥在路上遇到那位長輩，對方問他最近怎麼了，怎麼落魄到老婆竟然拿金子來賣，還問說：「是賭輸錢嗎？」讓小亮哥好尷尬，氣說要賣至少也跟他商量一下，而且要賣也不要去熟人的店裡賣，對此林姿佑說這只是心態問題，把用不到的金飾換成跟小孩出去玩的回憶有多好，讓小亮哥好無奈。

周宜霈說老公阿廖師大部分的事情都會跟她商量，但求婚這件事阿廖師卻擅自作主，讓她差點驚喜變驚嚇，讓曾國城忍不住吐槽說：「這怎麼可以商量，商量還叫求婚啊」。周宜霈說因為之前就跟老公說男人對女人求婚沒那麼複雜，因為結婚就兩個人的事，講好去登記結婚就好，所以周宜霈從來沒想過要老公求婚這件事，還說找個好記的日子去登記就好，當時老公還問她要不要先去拍新的證件照，但周宜霈覺得麻煩就說不用。有天周宜霈工作結束，想說妝髮都已經弄好，打電話問了幫拍證件照的朋友也剛好有空，老公下午也沒有課要上，想說一切都剛好不然就去把證件照拍一拍，然後520去結婚登記就好，拍完老公說他要跟學長去吃飯，而剛好鄭仲茵也電約她，要來個兩人的婚前單身趴。

周宜霈依約去跟鄭仲茵吃飯，吃飯中傳訊息給老公，老公愛回不回，讓她氣說剛拍完證件照都還沒換身分證就這樣，本想走出吵雜的餐廳去外面打電話給老公，但鄭仲茵卻一直不讓她出去，執意要看到自己坐在她面前，周宜霈這時候覺得有點詭異，想說是不是有什麼整人外景節目在錄影，四處尋找有沒有隱藏式攝影機，加上當時經紀公司同事也都在餐廳，說要幫餐廳老闆拍東西，更讓周宜霈更是覺得奇怪，但就是找不出蛛絲馬跡，讓她實在受不了想出去打電話，此時鄭仲茵要她坐好說要跟她說一件事，周宜霈無奈只好坐下問說什麼事，此時整個餐廳燈暗，老公拿著一大束花領著所有藝人朋友一起出現，周宜霈這才知道為何鄭仲茵不讓她出去，因為一但出去就穿幫了。周宜霈說後來才知道自己差點變豬隊友，原來老公本來想說520那天求婚，因為她決定520就去登記才把老公的求婚計畫搞亂，也導致一堆藝人朋友無法出席，老公阿廖師無奈的說：「520當天要去登記，也是她決定的，也沒跟我講」，曾國城聽完指著周宜霈說：「一意孤行，妳問題比較大」，讓周宜霈哭笑不得。

阿廖師也分享說到，兩人在一起沒多久就一起租房子，房租由兩人共同分攤。當時周宜霈剛開始拍八點檔，拍完後她就直接跟阿廖師說要跟姊妹去四王群島潛水，9天行程花了十幾萬，回來之後直接跟阿廖師說她沒錢了，房租跟水電都要阿廖師付，完全沒有先商量，讓毫無預備的阿廖師傻眼，對此周宜霈解釋因為之前拍八點檔時都是邊領邊花，最後一筆酬勞金額比較多，於是周宜霈決定去潛水犒賞自己，至於沒有先商量，周宜霈笑說這也是一種考驗，還說：「就這次後，我就決定要嫁給他」。本集將7月12日(二)晚上10點衛視中文台播出。