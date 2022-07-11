神岡區烤漆工廠近午發生火警，現場濃煙密布相當驚人。（台中市消防局）

台中市神岡區溪頭路一處烤漆工廠今（11日）近午發生火警，現場濃煙密布相當驚人，目前已全面燃燒，台中市消防局出動16輛消防車搶救，目前未傳出傷亡。

台中市消防局指出，11日上午11時56分接獲報案，神岡區溪頭路101號工廠火警，立即出動各式消防車輛16輛、救護車1輛、人員41人，由組長黃凱偉指揮救災。

消防人員回報，現場為獨棟烤漆工廠，已全面燃燒，救災人員佈署水線搶救中，已通知環保局、台電、自來水公司、欣彰天然氣公司到場。