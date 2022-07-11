今年雨水多且夏季炎熱，花蓮縣政府在田間監測發現，斜紋夜蛾、東方果實蠅及瓜實蠅等害蟲族群數量明顯上升，且單處監測點均達257隻以上，達發布預警門檻，籲請農友施藥噴灑加強防治，減少損失；圖為斜紋夜蛾性費洛蒙陷阱。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

時序進入夏季，炎熱氣溫加上今年雨水多，花蓮田間陸續出現斜紋夜蛾、東方果實蠅及瓜實蠅等蟲害農損，其中，光豐地區的花生田收成前幾天慘遭斜紋夜蛾幼蟲啃食，整體產量較以往減少3成，市價恐上漲2成。花蓮縣政府經田間監測發現，3種害蟲族群數量明顯上升，且單處監測點均達257隻以上，達發布預警門檻，籲請農友加強防治，以減少損失。

光豐地區農會總幹事張明發指出，今年雨水多，加上氣候愈來愈熱，轄內陸續出現花生田的葉片遭斜紋夜蛾幼蟲啃食，因此今年花生的熟成度沒有往年好，產量減少3成，且以往市價平均落在每包60台斤3200元至3300元許，研判這次蟲害恐讓價錢上漲1至2成。

張明發無奈表示，此次斜紋夜蛾蟲害多發生在農友採收前幾天，根本來不及防範，導致花生葉子很快就被吃掉，因此未來會以此經驗當作前車之鑑，透過加強防治來減少農友損失。

除了斜紋夜蛾入侵花蓮光豐地區花生田，縣府農業處也在瑞穗鄉文旦柚園監測到東方果實繩，其他地區瓜田則出現瓜實蠅等蟲害，且每個監測點數量均高達257隻以上，顯見害蟲族群數量明顯上升，因此已陸續發布警戒，籲請農友施藥噴灑以加強防治。

農業處長陳淑雯說，農民反應今年雨水多導致病蟲害增加，光豐地區花生在採收前受斜紋夜蛾侵擾，因此不建議噴藥防治，不過文旦柚園及瓜類田區等尚未採收，可經施藥噴灑防治，目前也未傳出有大規模蟲害導致減產的情形發生。

動植物防疫所長周黃得榮指出，斜紋夜蛾幼蟲危害的作物高達60多種，食性極雜且食量大，並趁傍晚時分從地面爬至作物葉背啃食葉肉，當其族群數量達高峰且防治不當時，作物植株可能會被它吃完；「瓜實蠅」則是苦瓜、絲瓜等葫蘆科瓜菜類作物的主要害蟲，與果實蠅生態習性相同，嚴重導致瓜類受損、腐爛喪失商品價值，造成瓜農經濟上重大損失；東方果實蠅則主要危害番石榴、蓮霧及文旦等多種重要經濟果樹，雌蟲產卵在幼果中，孵化後的幼蟲會蛀食果肉，引起果實流膠、腐爛及落果。

周黃得榮表示，防治斜紋夜蛾可在種植前先放水淹田與耕犁滅除幼蟲和蛹，種植期間可直接摘除卵塊及田區施掛性費洛蒙陷阱誘殺雄性成蟲；防治瓜、果實蠅則可在雌花凋謝即進行套袋，避免被產卵危害，並善用誘引劑（瓜實蠅-克蠅；東方果實蠅-甲基丁香油）誘殺雄性成蟲，或是懸掛黃色黏蟲紙誘殺成蟲，並將流膠果、落果、劣果或廢棄果以塑膠袋收集密閉帶離田區，減少園內幼蟲數量。