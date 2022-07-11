日前高雄市區驚傳車禍命案，某社區大樓住戶47歲孫姓男子開車返家，準備進入大樓停車場時，沒注意到喝醉倒臥在車道口上35歲程姓男子，不慎將他輾壓，警消獲報後，將程男從車底救出，緊急送醫搶救不治死亡。而孫男因輾斃程男，員警後續依過失致死罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。

新興分局五福二路派出所員警於9日上午7時55分許接獲通報，稱社區大樓停車場內程男遭車輛輾壓胸口並倒在車下。員警到場後，與救護人員共同將程男從車底下拉出，經送往大同醫院搶救，於當日上午9時30分宣告死亡。

據了解，死者程男並非該大樓住戶，疑似因喝醉酒見大樓旁有花圃，想上小便不慎跌倒在地，將持續調查釐清，以還原事實。另外警方表示已報請高雄地檢署檢察官相驗，詳細死因仍待調查鑑驗。員警後續依過失致死罪嫌，將孫男移送高雄地檢署偵辦。

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