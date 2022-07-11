桃園市長鄭文燦11日率「桃園隊」大合體，力挺民進黨市長參選人林智堅，鄭文燦說，桃園隊在過去8年跨越藍綠族群和地域，翻轉桃園，「五星級要交棒給五星級」，他跟林智堅都是跨越藍綠障礙的市長，面對地方意見領袖不會刻意操作、會自然互動，出席的立委鄭運鵬也喊出，未來中央有鄭文燦、桃園有林智堅、國會有鄭運鵬，成為堅定的鐵三角。

鄭文燦說，提名的32位議員參選人幾乎全數出席，桃園隊在過去8年展現實力跟韌性，盡心盡力、一步一腳印、建設大桃園，在他心目中要跨越藍綠、族群和地域，讓桃園每個角落溢滿更大幸福感，身為桃園人也有更大光榮感，這就是桃園隊的價值。

鄭文燦說，常聽到市民說投給他這票很有價值，這一票翻轉桃園、讓桃園轉大人，過去國民黨執政時代很多建設都只是紙上規畫、陷入泥沼，甚至對立無解，他上任後以最大決心匡正錯誤、重新出發，相信林智堅也有一樣的經驗，8年桃園和新竹的經驗，2城市相近的DNA，一起成為台灣亮點城市。

「這一棒很重要，五星級要交棒給五星級！」鄭文燦說2014年自己47歲，現在已經開始有白頭髮，而智堅剛好是47歲，希望打一場正面、充滿對桃園有感情、有信心、有願景的選戰，可惜選舉有人停留在抹黑比賽、負面選舉，但桃園還是要堅定向前，用年輕桃園告別舊政治、舊時代。

「下一個黃金十年由小智市長帶領大家實現！」鄭文燦說，從林參選至今不只民調差距拉大，市民接受度也提高，拜訪廟宇都是有共鳴跟迴響，就如同他一直以來所說，一個好的市長要接地氣、有同理心、遠見、魄力和執行力，2人都曾經逆轉勝過，他有足夠信心林智堅能克服、面對挑戰，相信林智堅一定可以帶領桃園不斷進步成長，成為亮點城市。

鄭文燦也提到，每一位民進黨在地立委都是打拼認真，顧台灣也顧桃園，議員參選人有資深、有新秀、有來自各種不同專業背景，這次提名32位議員加1位復興區長，陣容整齊，有信心獲得市民認同，預祝全壘打，強調桃園隊寫下許多故事，期許小智市長跟大家一起再出發，展現無比信心跟韌性，一步一腳印掌握每個時機跟選票，讓桃園堅定向前。

立委鄭運鵬也笑說鄭文燦和林智堅站他兩側的畫面很熟悉，2014年負責提名2位潛力股，後來轉戰文宣部全力輔選，讓桃園、新竹在奇蹟中獲勝，2018年民進黨最困難時刻2人再度繳出好成績，2位五星市長加起來十顆星，自己參與輔選與有榮焉。

鄭運鵬細數鄭文燦政績，並諷刺機場捷運延宕多年，張善政當閣揆都無法處理，是鄭文燦解決的，強調林智堅和鄭文燦的作風、用心和政績很像雙胞胎，笑言藝術家最怕沒有畫布，林7年半政績，從10號畫布換成桃園50號畫布，相信會更精采，「桃園林智堅、中央鄭文燦、國會鄭運鵬，成為堅定的鐵三角！」

立委黃世杰也說，五星市長規畫要有下一位五星市長承接，讓桃園進步、不走回頭路，過去2天相處，發現林智堅和鄭文燦一樣，記人非常快，遇到同仁或參選人能立刻叫出名字，相信他熟悉鄉土後很快能進入狀況，且有經驗能無縫接手市政，他也預祝鄭文燦步步高升，接下重擔，鄭文燦、林智堅雙母雞、雙引擎帶領下，讓桃園有最好成績。