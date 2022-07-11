工務局打造南高雄進城門戶三部曲第一部曲「海邦橋」已成功通車，分流了將近20％的車流。（袁庭堯攝）

「前鎮媽祖港橋改建工程」日前完成舊有橋梁的吊離，目前正清除兩側橋台，今日高雄市長陳其邁前往視察表示，媽祖港橋為南高雄對外的重要連絡幹道，連接了鳳山與亞洲新灣區，並預告下個月將推出亞灣區2.0計畫。

媽祖港橋是連接五甲跟草衙的交通要道，也是鳳山與亞灣區的重要幹道，交通流量相當大，上游端建造日期不可考，下游端建於1979年，已逾使用年限，被判定為危橋。

工務局打造南高雄進城門戶三部曲，第一部曲「海邦橋」已成功通車，分流了將近20％的車流，第二部曲為媽祖港橋改建工程，第三部曲為捷運黃線。

陳其邁表示，南高雄進城門戶三部曲能讓城鄉差距縮小，對於前鎮及小港的建設，中央與地方將投入110億元的規模，除了產業的引導外也興建交通的建設，對於亞灣區與小港區、前鎮區都能帶來改變，預計下個月會推出亞灣區2.0計畫，將結合高科技產業來帶動開發與就業。

南高雄進城門戶第三部曲高雄捷運黃線的興建，已正式公開招標，預估年底開始動工，七月中旬設計完成後工程將上網公告。因路線將行經媽祖港橋下方，所以媽祖港橋的重建工程也包括了橋下的地質改良作業，地質改良作業預計11月進行。