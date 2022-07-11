26歲香港女星謝嘉怡是選美出身，身為蘇格蘭的中英混血兒的她，以高顏值和姣好身材曲線，拿下2020年度的香港小姐冠軍和最上鏡小姐，毫無女神包的謝嘉怡，近日就連PO素顏照，只不過她膚色曬得有如黑炭，和選美的白皙模樣差很大，而謝嘉怡大方曬素顏，不免引發網友討論。

謝嘉怡近日暫別TVB，回到蘇格蘭和家人團聚，親民的她不吝嗇分享渡假近況，謝嘉怡就接連曬素顏照，隨興放下俏麗短髮，大方頂著素顏入鏡，脂粉未施的她，臉上難免有細紋和斑點，不過最讓人看傻的是，謝嘉怡膚色明顯曬黑，可以用「黑炭」來形容。

謝嘉怡膚色和選美時的白皙模樣差很大，還引來網友留言問：「為什麼你的皮膚在這張照片中看起來這麼黑？」馬上就有粉絲跳出來護航：「有什麼問題？她只是在蘇格蘭曬黑了一點」，不過謝嘉怡懶理膚色引發討論，仍一如往常分享度假日常，相當做自己。

雖然謝嘉怡貴為冠軍港姐，不過親民的她毫無女神包袱，個性平易近人，謝嘉怡除了擁有好身材外，率性的她也不吝嗇公開素顏，毫無畏懼呈現自己最真實的一面，真性情舉動圈粉無數，謝嘉怡還被讚是最真實的港姐。