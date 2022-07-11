新瓦屋板凳電影院進入第17年，文化局特別挑選本屆奧斯卡最佳動畫長片獎的《魔法滿屋》，及改編經典電玩遊戲的動作鉅片《秘境探險》，分別16日、23日晚上7時放映，縣長楊文科邀請民眾大手牽小手，2022雙雙對對一起在仲夏夜看電影。

楊文科披上斗篷，化身為魔法家族成員，與參與活動的幼兒園學童一起唱跳，指新瓦屋板凳電影院是最適合闔家大小參與的親子活動，精選《魔法滿屋》和《秘境探險》兩部影片，歡迎民眾前來體驗坐板凳、搖扇子看電影的復古情懷。

放映師江泰暾說，他從年輕就開始參與影展放映，常在台灣各地放映電影，多次負責新瓦屋板凳電影院的放映工作，也不斷更新設備，以最新4K影像設備，提供最好的視覺饗宴。

文化局長李安妤表示，今年除播映精采好片外，還有十大系列活動，「帶板凳回娘家」請曾參與活動的民眾帶回歷年紀念板凳，前100名能獲贈限量新瓦屋造型抱枕及專屬VIP座席。

最受人矚目的「新瓦屋超級抽抽樂」，將在23日壓軸登場，只要連續2週來現場看電影並且填寫線上問卷，將抽出100位幸運得主，致贈17週年紀念原木板凳和原木紀念蛋捲桌。

此外，與新竹縣新住民家庭服務中心合作的「異國市集趴」，由新住民及在地小店展售特色美食或文創手作，「素人夢想家」則鼓勵有夢敢秀的素人展現自我。

「玩上玩下‧一起來聊」大小朋友完成隱藏在保存區內的指定關卡，即可獲活動限量消費券，新瓦屋特色店家推出「創藝大集合」，還有13好市集與藝起玩美術兒童市集。

「禾埕舞台秀」由好玩的劇團，演出深具教育性《青鬼與赤鬼》，還有「甜甜圈溜滑梯」、「行動書車」、「限時照片徵集抽好禮」及線上任務「客話大聲講」等活動。