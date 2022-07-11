去年0402太魯閣列車事故造成重大傷亡案，包括主嫌李義祥、被告台鐵工程人員潘堂益等相關案件仍在審理，罹難者家屬直言過失致死的罪不重，但49條性命如何償還，批台鐵仍無悔意。

台鐵太魯閣列車事故造成49人死亡、200多人輕重傷，台灣花蓮地方法院今天起一連3天開庭審理，分別就台鐵、中棪工程顧問及聯合大地工程等被告潘堂益、郭國振、李進福等人進行刑事庭審理；22日則是被告李義祥公共危險案審理。

台鐵花蓮工務段總工程司潘堂益是被告中唯一的台鐵人員，被控過失致死、偽造文書、公務員登載不實等罪。

罹難者家屬與律師陳孟秀開庭前接受媒體聯訪表示，開庭多次中，潘堂益一直否認自己的錯誤行為，此重大傷亡事故，台鐵局不能置身事外；今天到場，也是想看潘堂益是否真正認錯。

陳孟秀說，會對散漫不經心的工程設計人員、監工人員追究法律責任；而22日被告李義祥的開庭中，會強力向法院主張他的行為不只是疏失，不是過失致死罪，而是容認死亡結果發生的「未必故意」的殺人罪、對人死傷卻不救助的肇事逃逸罪。

潘堂益今天在庭上主張「運安會報告無證據力」，罹難者家屬說，死的是家人，而非冷冰冰的49數字，至今看不出台鐵悔意，都把責任丟給廠商，根本沒盡到監督責任。

對於家屬質疑台鐵在工地邊坡為何不設置護欄？潘堂益回應：「設計單位認為不需要，附帶工程經費比主要工程多，這樣發包得出去嗎？」

「太魯閣的眼淚」自救團體發言人王薇君受訪表示，邊坡這麼危險，看不出來嗎？台鐵負責人員是否有跟設計單位爭取安全維護？大家都視而不見，這起意外是環環相扣，是台鐵沉痾已久的問題。（編輯：陳仁華）1110711