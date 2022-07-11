全國教師會解析今年分科測驗化學科題目指出，試題創新、時事題超級多、由實驗延伸試題多、鑑別度高、高三佔比重、混合題首次入題。試題難易度與去年相比，整體較難，

全教會指出，今年化學科試題扣緊時事：例如第7、18~19、20~22、25~27、28~30題提到耳溫槍、抗生素、殺菌等，均與時事相關。

也有跨科整合題目，例如第23、24題提到細胞與滲透壓，與生物相關。題目創新度高，例如第13、20~22、28~30題，提到大象牙膏、自來水中水質分析，符合新課綱精神。

全教會說，今年化學科試題首次出現的混合題型，配分約為24 分，除了單選題、多選題外，亦包括填充、問答、表格。整體混合題型設計恰當。探究與實作題型，如第20~22題，自來水水質分析。整體試題較過往創新。

全國高級中等學校教育產業工會則表示，化學選擇題題數由以往24題減少至19題，非選題由以往三大題增為四大題，減少了記憶性的試題，加入大量實驗題組、融入新冠肺炎及資源與永續發展之重大議題、與日常生活情境連結，並合併了與物理、生物跨科整合的試題。結合情境真實且自然，符合課綱精神。

全中教指出，今年化學科有很多時事入題：新冠病毒用的耳溫槍(7)、奎寧藥物(28~30)；重視實驗技能與探究能力：包含電解濃食鹽水(3~4)、萃取(11)、鑑定(14)、水垢中重金屬分析 (20~22)；各章節試題分布平均；素養題比例提高，基本題也不偏廢。