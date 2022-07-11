文／常春月刊

因為膽固醇、血脂就醫者相多，除了飲食的控制之外，醫師、營養師、衛教師等，往往會叫病人多運動，運動為什麼可降低膽固醇跟血脂肪呢？運動30分鐘以上，脂肪消耗量越多，因運動的強度與時間長短，會消耗身體不同的能量。

康寧醫院營養師陳詩婷表示，剛開始運動時，身體主要是從肌肉儲存的肝醣當成能量來源，接著提取血液中的葡萄糖及肝臟的肝糖，大約運動半小時後，肝糖跟葡萄糖的量不夠時，才開始提取血液中的脂肪當成能量來源。

也就是說，運動初期是以消耗醣類為主，脂肪為輔；持續運動半小時後，身體中的醣類開始慢慢不足之後，才以消耗脂肪為主，醣類為輔。舉例來說，開始快走時，醣類與脂肪消耗的比例大約是6：4，運動半小時後，醣類與脂肪的消耗大約是1：1，所以，運動的時間越長，脂肪消耗的量就越多。

陳詩婷說明，運動有助增加血液循環，讓血中的脂肪轉化為能量，供應人體活動消耗，慢慢地，連肝臟儲存的脂肪及膽固醇也會被消耗掉，從而達到降低血膽固醇與血脂肪的效果，進而全面降低心血管疾病的風險。

然而，不是所有運動都有降血脂、降膽固醇的作用，必須要是「有氧運動」才行。為什麼？因為只有在有氧的狀況下運動，輸送足夠的氧氣給細胞，才能讓肌肉組織得到充分的氧氣，從而使血液中的脂肪轉化成能量消耗，進而消耗膽固醇。

已有研究顯示，有氧運動可以改善血脂肪濃度、降低血液中的三酸甘油酯、增加好的膽固醇等好處。其中，若能堅持有氧運動3個月，可降低9%總膽固醇、15%三酸甘油酯、提高好的膽固醇15%，要知道每增加1毫克好膽固醇，可降低女性3％、男性2％的罹患心血管疾病風險。

1.健走

健走是所有人的最好運動，因為走路可隨時進行、困難度低、安全性也高，每跨走一步，可以活動到全身高達95%的肌肉，優於其他有氧運動。走路的步數與好的膽固醇數值相當密切，就有一份研究追蹤了60位女性，她們每週快走5天、每天走3公里，所有參與者好的膽固醇，約提升至少6%。

2、慢跑

慢跑是一種中低強度的有氧運動，研究發現，慢跑可提高脂解酶的活性，從而促進脂肪的氧化分解，使三酸甘油酯代謝增加、高密度膽固醇合成增加，進而達到調節血脂的作用。慢跑雖有眾多好處，但並非所有人都適合，若有膝關節退化、嚴重高血壓、心臟病、慢性支氣管炎、冠心病等人，必須經由醫師建議後，再進行慢跑較為適合。

3、游泳

游泳也是降低血脂肪、膽固醇很好的運動。若本身有骨骼關節方面的問題，譬如有膝關節退化、軟骨受傷等狀況，就很適合以游泳來當主要運動。因為水可使人的體重被浮力所抵銷，大大減少關節、軟骨、韌帶的運動傷害。且游泳對於身材雕塑的效果很好，眾多身材保持很好的人，幾乎都有游泳的習慣。

4、騎自行車

騎自行車是一種安全有效的有氧運動，研究發現有助降低壞的膽固醇、提升好的膽固醇。且騎自行車有點類似游泳，不必負擔自己的體重，膝蓋的負擔也較少，比較適合膝關節不好、年紀大的人。

5、太極拳

太極拳有助降低血壓、血脂與血膽固醇，這對難以進行強烈運動的老年人，提供了一個運動的新選擇。一份針對太極拳與對照組所做的研究，受試者平均年齡為62.1歲，平均血壓為135.5／80.5 mmHg，每次太極拳大約打 61.1分鐘，每週2.9次，共20.6週。在此期間，太極拳組收縮壓平均降低6mmHg，舒張壓降低3mmHg。

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