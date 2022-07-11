搶攻暑假出遊，晶華旗下捷絲旅台南十鼓館加入「悠遊國旅」補助方案，7月15日起、周日至周四旅遊台南時，透過官網預訂早鳥住房專案並搭配補助方案，每房最低只要1230元起。房客持台南「好康券」再享「府城之選」伴手禮盒85折優惠，飯店還會在每天下午開放「懷味清冰樂」時光，邀請旅人免費吃冰消暑，房客也可以付費報名參加人氣熱縮片、烤畫及皂串等親子DIY手作課程，為暑假出遊創造難忘回憶。

隨著疫情趨緩，許多家長準備趁著這次暑假帶孩子來場久違的小旅行，擁有豐富文化底蘊及美食小吃的古都台南，一直是最受國人歡迎的旅遊地點，捷絲旅台南十鼓館以安心無疑的住宿環境迎客，近期更配合交通部觀光局「悠遊國旅」補助方案，個別旅客最高可享每房1300元房價折抵，還可享75折高鐵車票加購優惠。

除了房費補助，捷絲旅十鼓館亦加入台南市政府「好康券」回饋活動，房客凡憑台南好康券即可以85折優惠購買飯店「府城之選」伴手禮盒，內含府城名店連得堂雞蛋煎餅、信裕軒手作茶食、益生堂漢方隨身包、瓜瓜園地瓜酥、玉井之門蜜餞及台南晶英酒店與鹿谷七代傳承的林三十六聯名茶包，完整蒐羅職人世代相傳的好手藝。

新北旅遊住宿最夯首選之一的板橋凱撒大飯店，每年暑假旺季勢必推出親子主題住房專案，此次特別邀請知名英國保養品牌The Body Shop美體小舖聯手推出「寶Bear 老闆放暑假」住房專案，不讓主角寶貝孩子們專寵獨大、也有針對爸爸媽媽量身設計保養品組合，專案期間7／20-9／30每房每晚3800元起、配合國旅補助方案最高折抵1300元，即可享最殺優惠2500元入住乙晚，原價19146元、等同1.3折。

板橋凱撒大飯店住房專案內容包含飯店精緻早餐、小朋友專屬禮物-超萌小熊造型碗、造型穀片、巧克力棉花糖，還有媽媽專屬禮物-The Body Shop辣木籽更新沐浴膠、爸爸專屬禮物-The Body Shop茶樹淨膚潔面慕絲及百元抵用券兩張；另外與美體小舖合作期間更提供飯店所有房客可憑房卡至板橋門市消費滿額1200元現折200元，享有品牌獨家專寵優惠。