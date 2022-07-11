許久未出現在螢光幕前的莎莎（鍾欣愉），近日接下料理節目《大胃王來了！》的主持，除了作品表現令人期待外、更令人驚豔的是即將奔四的她，看起來卻永遠保持著剛出道時的少女感，沒有歲月留下的紋路，為此莎莎也不藏私地和大家分享讓「時間不落痕跡」的秘訣。

莎莎凍齡超吸睛 代言精靈電波新品發表

主持之外身兼品牌主理人的莎莎，雖然身兼多重身份，卻永遠看起來神采奕奕，她分享維持少女感的秘訣主要有三點，才能讓整個人由內而外保持完美狀態。首先，第一點就是精神上「保持正能量」，要相信好的想法會帶來好的事情和好的狀態。第二點是作息上「吃好睡好」，莎莎呼籲女人一定要好好照顧好自己，要先把自己活得漂亮、才能真正變漂亮。

最後，第三點當然就是「日常保養」啦！莎莎私下保養屬於效率派，尤其是因為在外常常需要通告趕場，休息時間少，所以除了保養品外、她近期更涉略醫美領域並在友人推薦下接觸了「精靈電波」，透過科技的幫忙，除了收起歲月的痕跡外，讓整個人也變得更年輕有自信。

在醫美接受度愈來愈高的現今，很多人都會選擇醫美療程來擺脫歲月痕跡，相較於需要動刀的拉皮手術或植入填充物等方式，「電波療程」則顯得較為自然、溫和，也是現代女性較能接受的療程之一。

一般來說「電波療程」，可以簡單分為兩種: 一種是「一般電波」，透過熱能由肌膚表皮由上往下加熱。另一種則是國外近年來流行的「微侵入式的電波」，原理是結合絕緣微針與電波技術，穿過表皮在淺、中、深層釋放適當能量，產生成果，這些「細小的微創」不會造成皮膚過大的傷口與負擔，且不會留下疤痕。例如近期較熱門且通過美國FDA及台灣衛服部認證的「精靈電波」，就是屬於微針電波。

特別是憧憬自然美的女性也相當適合微針電波，透過多種探頭的輔助，能精準對臉、頸、身體作用，促進膠原蛋白、彈力蛋白、玻尿酸三重新生，擺脫歲月留下的痕跡，美的自然。

莎莎凍齡超吸睛 代言精靈電波新品發表

活動最後，莎莎也呼籲女性都該從容的和時間共處，擁有讓「時間不落痕跡」的美麗機會，千萬不要貪小便宜而購買來路不明的療程。在擁抱美麗前，除了合適的療程外，選擇可靠的診所、安心的儀器以及專業的醫師也相當重要，處處都為自己多一層把關，才能又美得健康又安心。