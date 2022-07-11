受到加密貨幣價格直直落及電競市況平平，拖累整體顯卡市場需求影響，動力-KY(6591)6月合併營收為9491萬8000元，月減29.51%，儘管動力-KY今年第1季每股盈餘達3.88元，但顯卡市場面臨高庫存去化壓力，市場保守看待顯卡相關供應商業績前景，動力-KY今天盤中股價重挫，創下2020年4月29日以來新低。

通膨升息重擊消費市場及金融市場，加密貨幣不僅價格大崩盤，連加密貨幣交易平台商也陸續傳出財務危機，致使加密貨幣市場需求急凍，加上搭宅經濟熱潮的電競市場也因各國全面解封需求減緩，一連串的利空讓顯卡市場冷颼颼，顯卡在高庫存待去化下呈現量價齊跌，讓主機板與顯卡成為電子產業高庫存調整中最慘的一群。

受主要客戶及品牌組裝廠放緩供應鏈拉貨力道，比較基期高下，動力-KY自結6月合併營收為9491萬8000元，月減29.51%，年減24.14%，累計第2季合併營收為3.58億元，季減45.43%，累計上半年合併營收10.14億元，年增6.55%。

面對目前產業淡季，動力-KY除持續謹慎因應大環境負面因子對公司營運干擾，也全力開源節流、優化生產效率，以及落實產品多樣化、降低公司營運受單一產業的系統性風險影響，公司積極布局非電腦相關產品，包括：伺服器、車載及智能風扇等應用領域的多元市場布局，目前旗下布局於5G工控相關散熱風扇產品，已與客戶積極進入驗證階段，有望在今年年底前逐步加入生產排程，而智能家電領域的自有品牌「HOOOD」也開始於電商平台以及實體通路等上架推廣銷售，隨著多元產業市場布局逐步開花結果，可望創造營運正面的挹注。