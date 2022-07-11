日本內閣官房長官松野博一今天說，有關前首相安倍晉三遭槍殺身亡，已接獲警察廳報告，警察廳「認為包括警察廳參與的方式等在內的維安警備有問題」。

安倍晉三8日到奈良市為自民黨參議員候選人佐藤啓站台時，遭槍手持改造槍枝槍殺身亡，震驚日本及國際社會，部分日媒持續針對安倍當時的維安工作是否充分進行報導。

日本經濟新聞報導，松野說，預料之後將在國家公安委員會針對維安檢證等進行討論。

有關對須負責任者的處分，松野說，當務之急是先調查維安警備的問題點，有必要採取具體對策；有關責任的問題，應基於結果來做適當判斷。

朝日新聞報導，松野今天在記者會上說，「接獲（警察廳）認為這次維安警備工作有問題的報告」。

松野說，警察廳表示，不光是當地警察，包括站在指導全國警察立場的警察廳參與方式在內，認知到維安警備態勢有問題。（譯者：黃名璽/核稿：嚴思祺）1110711