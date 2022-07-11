恒指11日開低走低，截至午盤，恒指跌595.11點，跌幅2.74％，報21,130.67點。國企指數跌3.01％，報7,324.46點。紅籌指數收跌2％，跌78.84點，報3,856.64點。

個股表現方面，碧桂園服務大跌11％，碧桂園跌7.5％，領跌藍籌。

恒生科技指數重挫3.7％，明源雲跌15％，小鵬汽車、攜程集團、萬國資料跌超6％，阿裡巴巴、嗶哩嗶哩跌超5％，美團、理想汽車跌近5％，騰訊跌3％。

博彩股集體大跌，太陽城集團跌超8％，金沙中國、新濠國際跌超7％，永利澳門、澳博控股、銀河娛樂等跌超6％。澳門特首批示，從7月11日零時至18日零時，將暫停所有從事工商業活動的公司、實體和場所運作，但維持社會必要運作和居民生活所需的公司實體和場所不會受到影響。

7月11日，恒生綜合指數與恒生中國企業指數迎來重大調整，多檔龍頭地產、物業股遭剔除恒生重要指數，世茂集團、佳兆業集團、融創中國、中國恒大、中國奧園等均已停牌，大陸房地產股走跌，中梁控股大跌近16％，碧桂園服務跌11％，時代中國跌超10％，旭輝永升、合景泰富等跌超10％，寶龍地產、弘陽地產、融信中國跌超8％，碧桂園、融創服務等跌超7％。