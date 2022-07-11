第6代「飆風」（Rafale ）戰機

瑞士2021年7月選擇美製F-35戰機，以取代老舊的F-5「虎式」（Tiger）和F/A-18C/D戰機，顯然讓法國「飆風」（Rafale ）戰機碰了一鼻子灰。

然而，據《歐亞時報》（The EurAsian Times）引述當地媒體報導，就在瑞士政府今年準備簽約之際，法國還沒死心，打算給甜頭，好讓瑞士回心轉意。《瑞士資訊》（SWI，swissinfo）說，瑞士廣播電視台（SRF）取得的機密文件顯示，法國提供了瑞士財務誘因，以促使政府改變心意，改採購「飆風」，而不是F-35A戰機。

就在瑞士國會2019 年批准採購F-35A隱形戰機1年後，選民2020年也同意了這項60億瑞士法郎（約1831億台幣）的 F-35A採購案。不過，緊接著公投同意瑞士空軍採購F-35而來的，則是針對反F-35昂貴費用而發起的公民運動。

由於反對採購F-35獲得足夠的支持和連署，瑞士將舉行另一場反F-35公投。然而，瑞士政府5 月宣布，會在不等這次公投結果揭曉的情況下，逕行簽署 F-35 戰機合約。

據說法國開始利用瑞士民間反對F-35的聲浪，希望政府能重新考慮。而文件顯示，法國經濟財政部長勒麥爾（Bruno Le Maire）2021年6月28日簽署了對瑞士的財務提案。

未具名的消息人士透露，瑞士領導階層不但看了信，還向法國還價。而勒麥爾在信中提議，要重新調整雙方跨境工人徵稅協議，以利瑞士，而總額估計達35億瑞士法郎（約1068億台幣）。此外，他還承諾，法國將在瑞士與歐盟關係充滿挑戰的時期給予支持，但這並未影響瑞士的觀點。

據說瑞士決定選擇F-35令法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）火大，在「飆風」軍售案受挫後，他甚至取消了和瑞士總統會面。

然而，《瑞士軍事評論》（Military Review，RMS）編輯兼軍武專家沃特拉韋爾（Alexandre Vautravers）說，從更廣大的全球軍火市場來看，「飆風」並不驚人。撇開美國自家訂單不算，洛克希德馬丁（Lockheed Martin）F-35戰機在全球的銷售量就接近1,000架。此外，更多湧入的訂單讓洛馬得以量制價，而這是「飆風」製造商法國達梭航太（Dassault Aviation）所無法企及的。

另一方面，儘管兩款戰機都是多用途戰機，都能搶占空優，並能執行轟炸和地面支援任務，但F-35的航程較長，並具有「飆風」所沒有的隱形優勢。