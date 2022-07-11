進入炎熱夏季，頑皮世界野生動物園保育員特別為園內動物設計消暑冰品，有水果口味的「枝仔冰」，還有以西瓜皮盛裝水果和冰塊的綜合水果冰，餵食不到幾分鐘就被吃光。

頑皮世界野生動物園今天發布新聞稿指出，為了讓園內動物們也能過個舒適暑假，特別由熟悉動物食性的保育員們研究製作各種冰品，雜食性熊狸獲得蘋果、葡萄、芭樂、木瓜等各種口味混搭的水果枝仔冰，當看到與平日不同餐點時，熊狸先是好奇舔了舔，接著就大口咬下，不到幾分鐘全部吃完。

園方人員指出，為浣熊家族製作的則是大碗綜合水果冰，以半個挖空的西瓜當容器，裡面裝滿大量水果和冰塊，浣熊面對冰涼誘惑也是立刻上前大快朵頤，而沙漠動植物區的狐獴也有特製冰品可吃，保育員看到動物們開心的反應與表情，直呼努力獲得最佳回報。

園方指出，除了為動物消暑，頑皮世界水樂園在暑假期間天天開放，並不定時推出各種話題活動，讓遊客觀賞完各種可愛動物後，也能為自己消暑一下，7月1日至9月30日配合台南市政府推出的「台南好康券」活動，憑券可享2人同行門票優惠。（編輯：卞金峰）1110711