蛋白質是健康飲食的重要成分，一旦缺乏，很多身體機能會大打折扣。根據國健署建議，每日最低需求的蛋白質量，大約是每天每公斤體重吃0.8公克的蛋白質，以一名50公斤成人計算，每天至少吃50×0.8等於40公克的蛋白質。營養師提醒，若缺乏蛋白質，可能導致肌肉流失、傷口癒合慢、貧血、免疫下降等症狀，千萬不可不慎。

國健署指出，蛋白質可以建造新的組織，所以對生長發育期非常重要，像是嬰兒期、兒童期、青春期及懷孕期。對已建立的組織，蛋白質同樣具有修補功能；血液中的蛋白質，如白蛋白、球蛋白等的構成也需要蛋白質。

另外，蛋白質也可以維持身體中的酸鹼平衡及水的平衡、幫助營養素的運輸、或構成酵素、激素和抗體等，可調節生理機能、維持人體免疫力。

營養師彭逸珊也在臉書粉專PO文指出，蛋白質、碳水化合物、脂肪稱為三大營養素，如果長期缺乏蛋白質，可能會出現指甲脆弱易斷、容易掉髮、皮膚粗糙、肌肉流失、傷口癒合慢、貧血、免疫下降易生病等症狀。

彭逸珊提醒，人體有9種不能自行合成的胺基酸，統稱為必需胺基酸，除了動物性來源的蛋白質外，蔬菜、豆製品、穀類的蛋白質皆屬於不完全蛋白，需要互相搭配互補，才能讓身體順利合成肌肉、修補組織，尤其是素食者更要注意互補原則，才能吃得健康又營養。