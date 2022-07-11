民進黨10日正式拍板徵召衛福部長陳時中出戰北市，對此中廣董事長趙少康今（11日）在臉書以「陳時中先道歉再參選」為題，指出在總統蔡英文主導下，民進黨確定由陳出戰台北市長，「但陳時中從來沒提出過市政願景，也沒當過北市議員或立委，對台北市政根本一竅不通，甚至防疫政策還黨同伐異、對雙北大小眼，小英為什麼一定要他？」

趙少康直言，其實只是因陳時中是防疫指揮官，具有全國知名度，「這個原因真是可笑，除了小看台北人的智慧，也對他的防疫成績自我感覺良好」。趙指出，昨（10日）台灣因為染疫死亡的人數仍高居世界第二，新增確診人數名列全球第5、亞洲第2，「情勢還是這麼嚴峻，在蔡政府眼中卻是疫情平穩，為了讓陳時中脫身，真是什麼話都說得出來！」

但既然蔡英文鐵了心要讓陳時中選台北市長，參選又是他的權利，趙少康對此便呼籲，請陳時中先為防疫不力，造成7千多位同胞病歿（這些人有很多本來可以不死的），又「落跑」離開防疫崗位向全民致歉。

趙少康痛批，指揮中心在陳的領軍下，「3+11破口沒有會議記錄」加上「口罩缺、疫苗缺、快篩缺、篩檢醫療量能缺」等落後部署，最終釀成全台7千多人染疫死亡，「難道陳時中不應該在辭去衛福部長投入台北市長選戰前，先為這些冤死的生命向全國人民鞠躬致歉？」

「選舉應該是比好不是比壞」，趙少康直言雖然陳時中「防疫千瘡百孔」，但既然決定參選台北市長，還是希望他好好選，提出改善北市交通、都更、房價、環境品質、體育設施不足等政策願景，與蔣萬安「以牛肉論高下」，提升北市經濟與生活品質，才是市民之福。