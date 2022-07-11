瞄準父親節檔期，美食-KY旗下85ºC啟動父親節攻勢，即日起到8／5預購主題蛋糕，即享85折優惠，並結合自家週年慶優惠，8／8前只要85Cafe App會員購買主題蛋糕，於結帳時報會員電話號碼即自動享有抽獎資格，獎品有iPhone 13 Pro Max、Apple iPad Air 等大獎，預計活動檔期間，全台可售出四萬個主題蛋糕。

父親節想要給爸爸不一樣的驚喜嗎？ 85ºC以「食尚紳士老爹」為主題，推出四款造型蛋糕，其中6吋「愛樂可可」金沙淋面外觀像個沉穩成熟的紳士，上頭還有復古黑膠唱片；「霸氣一番」為喜歡小酌的爸爸，擺上擬真的小酒瓶和酒桶，還有「越野先鋒」、「啡常紳士」，不同造型和口感，要給辛苦的老爸不一樣的驚喜。

美食-KY副總鍾靜如表示，就算受到疫情影響，無法外出歡慶父親節，也要選一款爸爸喜歡的蛋糕一起慶祝。85ºC票選爸爸的興趣和喜好，推出6吋愛樂可可、6吋霸氣一番、8吋越野先鋒、8吋啡常紳士等四款主題造型蛋糕，使用不同頂級原物料，包括KitKat雀巢奇巧可可威化抹醬、義大利頂尖Galbani瑪斯卡邦乳酪、比利時愛迪亞水果餡等，每一款都物超所值。

搭配父親節蛋糕，85ºC特製專屬父親節蛋糕盒，經典深藍搭配金黃色系，上頭還有公事包、手錶、眼鏡等小圖案，凸顯時尚老爸風格，蛋糕盒側邊還有虛線心意小卡，消費者可自己拆下，寫上想要對爸爸表達的祝福，超級有創意。父親節主題蛋糕85折後價格從490元到680元不等。