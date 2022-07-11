又是家人接機感染 BA.5本土個案再增2例

國內上周出現首起接機感染BA.5的本土個案，今天再增2例！指標個案為20多歲男性，自法國經新加坡轉機入境，爸媽至桃園機場接機，開車回屏東居家檢疫，儘管做足防疫措施，但由於車程長、有短暫脫口罩喝水，三人先後確診，基因定序結果陸續出爐，確認為Omicron亞型BA.5。

指揮中心公布家人接機相關指引。（圖／指揮中心提供）

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，指標個案為20多歲男性，6月24日自法國經新加坡轉機入境，本土個案A、B分別為爸媽，到桃園機場接機返回屏東居家檢疫；指標個案上車前有進行手部和行李消毒，鞋底也踩過消毒池，車程中除了喝水短暫取下口罩外，全程配戴N95口罩，每隔10到15分鐘開半窗通風，且全程使用車外循環。

6月25日指標個案唾液篩檢確診，衛生局評估長途車程風險高，因此將接送的父母皆匡列為3+4居家隔離，6月27日皆自行快篩陽性確診，爸爸無症狀、媽媽有咳嗽和嗅覺異常，三人陸續完成基因定序為BA.5，目前皆已隔離期滿；另有一位家人沒有前往接機，檢驗結果為陰性。

目前國內累計4例BA.5本土個案，皆為接機者遭返台親友傳染。指揮中心提醒，目前國內4名本土個案均研判於接送時感染可能性較高，請民眾接送入境親友時落實下列相關防疫措施，以保護自己和家人：

一、接送者應完成接種至少2劑疫苗(建議打滿3劑者優先)，並穿戴手套、佩戴口罩。

二、親友上車前，應針對手部、鞋底、行李進行消毒。

三、車內不飲食，接送時適度開車窗，保持充分通風。

四、車上所有人全程佩戴口罩，盡量避免交談、 碰觸等接觸行為。

五、接送完成後，建議對全車內外進行清消，特別針對常碰觸區域，如車門把手、座椅、安全帶扣環等處加強擦拭。