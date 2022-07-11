台中一名已婚的蔡姓老翁有一名交往數十年的吳姓小三，蔡翁以支付吳女1600萬元為條件，雙方約定互許終生，未料吳女收了600萬元就消失，蔡翁氣炸提告要求吳女返還600萬元。一審法院判蔡翁敗訴，經上訴二審結果卻大逆轉，台中高分院認為蔡翁與吳女訂婚約時仍已婚，認定約定無效，因此吳女須償還600萬元。

判決書指出，蔡姓老翁主張，吳女自2006年起負責照顧他的生活起居，2016年1月間向吳女表示，若願意與他結婚並照顧他餘生，他將會給付1600萬，吳女允諾後，收下600萬元的支票卻消失無影無蹤。蔡翁認為吳女故意違背結婚的約定，還改與其他男子同居，決定與對方解除婚約，要求吳女返還先前收下的600萬元。

吳女辯稱，兩人交往10多年，蔡翁所給予的600萬元是單純的贈與，對方從未提及是為了結婚才給予，強調結婚僅是蔡翁付款的動機，並非條件或雙方的約定，退一步言，倘若她真與蔡翁約定收錢結婚，那約定好的對價金額為1600萬元，而非600萬元，蔡翁沒給付全額，又何來撤銷贈與，遑論蔡翁從未催促她屢行結婚約定，認為要求返還600萬元無理由。

一審台中地院判決認定，吳女已照顧蔡翁至少10年，並非完全沒履行承諾，蔡翁隨意認定吳女不履行，卻未能舉證，不採信說詞，故判蔡翁敗訴。案經蔡翁上訴二審，台中高分院指出，蔡翁2016年間給予吳女600萬時仍有配偶，此婚約違反一般道德觀念，應屬無效，贈與契約也連帶無效，最終逆轉判決，判吳女須償還600萬元。