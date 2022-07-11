俄烏戰爭在2月底爆發，隨後歐美各國聯手實施經濟制裁，雖讓俄羅斯經濟受到衝擊，牽制入侵烏克蘭的舉動，但西方國家卻也承受通膨、能源價格飆升的後遺症，未來經濟前景蒙上陰影。俄羅斯普丁也警告，如果西方國家對俄羅斯採取進一步制裁行動，恐會導致能源飆升的災難後果。

綜合外媒報導，歐洲國家決定在俄烏戰爭爆發後，降低對俄羅斯能源的依賴程度，從原油、石油製品到天然氣全都在制裁名單上，美國與英國更宣布禁運所有俄羅斯能源，對俄羅斯造成打擊，普丁坦言，西方制裁給俄羅斯的經濟帶來傷害，許多風險仍然存在。

儘管如此，普丁不甘示弱表示，我們都知道歐洲國家透過各種方式替代俄羅斯能源，但最終結果是造成天然氣現貨價格與消費者能源成本的上漲，「如果西方國家對俄羅斯採取進一步制裁行動，恐會導致能源飆升的災難後果。」

俄羅斯是全球最大天然氣與小麥出口國，同時也是第二大石油出口國，僅次於沙烏地阿拉伯，歐洲4成的天然氣和3成的原油需要從俄羅斯進口。歐盟已經在6月決議要在年底前禁止現有運量9成的俄羅斯原油進口至歐洲，目前並未針對天然氣實施制裁。