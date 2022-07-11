國內今天新增96例死亡個案，其中2名男性年僅20多歲，都在感染新冠肺炎1個月後於家中死亡，死因分別為自發性腦出血和心肺衰竭，且距離發病日已有一段時間，研判新冠肺炎並非主要死亡原因。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥說明，國內新增96例死亡個案，年齡介於20多歲到90歲以上，94人有癌症等慢性病史、68人未打滿3劑疫苗、48人年齡大於80歲。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，20多歲死亡個案共2位，皆為男性，其中一名曾打過3劑疫苗，患有先天性心臟病，6月6日確診，無明顯異狀，7月7日在家被發現無呼吸心跳，送醫急救不治，死因為自發性腦出血合併多重器官衰竭，以及新冠肺炎確診；另一名曾有外傷顱內出血，長期臥床，有癲癇病史，6月中曾快篩陽性但未通報，7月8日在家無呼吸心跳，送醫不治死亡，醫院PCR陽性確診，死因為心肺衰竭和新冠肺炎確診。

另外，中重症個案新增172例，中重症各佔86例。羅一鈞說明，15歲女童有慢性神經系統疾病，長期使用呼吸器，長期住呼吸治療病房，未接種疫苗，7月7日發燒、快篩陽性，機構先給予口服抗病毒藥物莫納皮拉韋，急診檢查發現肺炎、氧氣濃度降低、敗血症，轉入加護病房，使用瑞德西韋等藥物治療，目前仍在加護病房治療中，病況穩定。

據統計，國內累計青少年重症個案10例，病況分別是肺炎7例、心肌炎1例、兒童多系統發炎症候群（MIS-C）1例、共病1例；其中4例死亡，分別為3例肺炎和1例心肌炎。