移民署北區事務大隊臺北市服務站利用「新住民家庭教育與法令宣導」課程時，宣導反賄選，鼓勵新住民藉由公正投票來選賢舉能。（移民署提供）

移民署北區事務大隊台北市服務站7月7日舉辦「新住民家庭教育與法令宣導」，邀請來自大陸四川的新住民徐敏擔任講師，與其他新住民一起製作巧克力蛋糕杯墊，使用保麗龍依序將底座、巧克力奶油黏在杯墊上，最後再用愛心、星星作為裝飾，送給心愛的當作禮物。

7月7日是國際公認的世界巧克力日，也是維繫感情、贈送禮物的日子，35歲的徐敏受邀擔任講師，分享出生在大陸，在美國認識從事飛機機師的先生，相處後決定結婚，並在8個月前，與先生一起返台養育小孩，成就甜蜜家庭。

徐敏說，先生帶她去新北市的樂華夜市，而台灣鹽酥雞是一定要吃的，她買了一小份鹽酥雞品嚐，並首度試了蜜汁「七里香」，也就是雞屁股，就愛上口味演變為「必吃」，此外，香甜軟Q的芋圓甘蔗冰也很好吃，令人回味。

移民署北區事務大隊台北市服務站主任蘇慧雯表示，異國婚姻更需多點耐心溝通，才能水乳交融，家庭達到巧克力般的甜蜜關係。另外，蘇主任也提醒今年11月26日即將舉行「中華民國地方公職人員選舉」，選舉制度為我國的民主自由及民意展現，希望藉由公正投票來選賢舉能。