新北市全運會指定的帆船比賽場地「八里水上運動中心」近期推出4人小團包船體驗1小時活動。（體育處提供）

帆船運動較難在國內體驗，新北市全運會指定的帆船比賽場地「八里水上運動中心」近期推出4人小團包船體驗1小時活動，體育處表示，除了帆船外，運動中心還有風浪板、獨木舟、SUP等多項水域活動可體驗，現場更有不少網美拍照點。

體育處指出，八里水上運動中心前身是八里風帆碼頭，該運動中心也是國內第一座專為帆船運動量身打造的河岸碼頭，中心內有專業帆船教練帶領民眾，在安全無虞的保護措施下，盡情乘風破浪，在河上欣賞美景，現在更推出4人小團包船體驗1小時方案，每船可搭乘最多5名乘客，並含專業教練、船隻與器材使用、行程解說導覽、保險等服務。

體育處表示，帆船運動從3歲以上至75歲的民眾都可參加，只要依規定穿著救生衣、聽從教練指示，便可輕鬆體驗帆船魅力，而八里水上中心就鄰近八里左岸，中心內也設有景觀平台、艇庫、淋浴間、廁所、木棧步道及浮動碼頭，還有很多美麗的拍照景點，目前所有活動都採預約制，更多資訊可至「八里水上運動中心 Bali Aquatics Center」粉絲團查詢。