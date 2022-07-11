搶攻父親節孝親餐飲商機，85度C以「食尚紳士老爹」為主題，推出四款造型蛋糕，其中6吋「愛樂可可」金沙淋面外觀像個沉穩成熟的紳士，上頭還有復古黑膠唱片。「霸氣一番」為喜歡小酌的爸爸，擺上擬真的小酒瓶和酒桶，還有「越野先鋒」、「啡常紳士」，不同造型和口感，要給辛苦的老爸不一樣的驚喜。8/5日前預購主題蛋糕，即享85折優惠，即日起至8/8日85Cafe App會員購買主題蛋糕，於結帳時報會員電話號碼即自動享有抽獎資格，獎品有iPhone 13 Pro Max、Apple iPad Air 等大獎，預計活動檔期間，全台可售出四萬個主題蛋糕。

85度C 6吋「愛樂可可」，金沙淋面搭配經典八字鬍，放下唱針，宛如聽到黑膠低吟出一首首經典的樂曲，和老爸沉穩的性格一樣，陳年越陳越香。以巧克力戚風蛋糕為主體，內餡巧克力慕斯嚴選使用頂級巧克力，香濃可口又滑順綿密，搭配牛奶布蕾及法式栗子增添香氣與口感。

6吋「霸氣一番」蛋糕，精緻琥珀色澤的白蘭地酒瓶還有橡木原桶全是巧克力製成，85度C以鐵觀音慕斯、鐵觀音巧克力奶凍，加入頂級巧克力，夾餡再搭配KitKat雀巢奇巧可可威化抹醬，濃濃的茶香配上巧克力，再加上蜜核桃的咀嚼口感，提供味蕾絕佳饗宴。

8 吋「啡常紳士」奶蛋素者可食，蛋糕的香吉士香堤餡選用比利時愛迪亞香吉士餡，再搭配微苦咖啡卡士達餡，酸甜中帶點微苦的大人風味，夾層再撒上蜜核桃，替蛋糕點綴了更多層次口感，嚐起來豐富不膩口。裝飾以維妙維肖的巧克力咖啡杯、咖啡豆和老花眼鏡，帶出父親優雅紳士的典範。

8吋「越野先鋒」，火紅色的皮卡車象徵每個老爸都有越野魂！厚乳起士慕斯選用Galbani義大利頂尖瑪斯卡邦乳酪，搭配由頂級巧克力製成的純巧慕斯，濃醇滋味無比迷人，中間夾餡加入烘烤夏威夷果仁及芒果餡，吃起來口感豐富不膩口，祝全天下的老爸們父親節快樂！ 搭配父親節蛋糕，85度C特製專屬父親節蛋糕盒，經典深藍搭配金黃色系，上頭還有公事包、手錶、眼鏡等小圖案，凸顯時尚老爸風格，蛋糕盒側邊還有虛線心意小卡，消費者可自己拆下，寫上想要對爸爸表達的祝福，超級有創意。

85度C父親節主題蛋糕85折後價格從490元到680元不等。8/5日前只要預購父親節主題款蛋糕即享有85折優惠。即日起至8/8日只要是85Cafe App註冊會員購買主題蛋糕，85度C自動再抽iPhone 13 Pro Max、Apple iPad Air、BV經典短夾、富及第12瓶裝酒櫃、OVO智慧行動投影機，共計5名。